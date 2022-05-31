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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет поднять отступные Леау до 250 миллионов евро

31 Мая 2022 • 19:31 Комментировать

«Милан» намерен убедить своего нападающего Рафаэла Леау подписать новый краткосрочный контракт, чтобы увеличить его сумму отступных до 250 миллионов евро. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo. Напомним, что нынешняя опция выкупа футболиста составляет 150 миллионов евро.

В услугах Леау активно заинтересован мадридский «Реал». Но отмечается, что руководство «сливочных» не форсирует события, поэтому может повременить с трансфером игрока сборной Португалии до следующего лета.

Напомним, что Леау в прошлом сезоне забил 11 голов в Серии А, которые помогли «Милану» впервые с 2011 года завоевать чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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