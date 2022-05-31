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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» выбыл из гонки за Погба

31 Мая 2022 • 15:59 Комментировать

«ПСЖ» решил оставить попытки подписать полузащитника Поля Погба на правах свободного агента. Согласно данным от L'Equipe, французский клуб решил не приглашать хавбека, у которого истёк контракт с «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, теперь главным претендентом на Погба является туринский «Ювентус». «Старая синьора» ведёт переговоры с французом уже долгое время, но соглашение до сих пор так и не было достигнуто.

Ранее Погба уже выступал за «Ювентус». С 2012 по 2016 года игрок сборной Франции защищал цвета «старой синьоры», в составе которой выиграл несколько чемпионских титулов Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Поль Погба
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