«ПСЖ» выбыл из гонки за Погба

«ПСЖ» решил оставить попытки подписать полузащитника Поля Погба на правах свободного агента. Согласно данным от L'Equipe, французский клуб решил не приглашать хавбека, у которого истёк контракт с «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, теперь главным претендентом на Погба является туринский «Ювентус». «Старая синьора» ведёт переговоры с французом уже долгое время, но соглашение до сих пор так и не было достигнуто.

Ранее Погба уже выступал за «Ювентус». С 2012 по 2016 года игрок сборной Франции защищал цвета «старой синьоры», в составе которой выиграл несколько чемпионских титулов Серии А.