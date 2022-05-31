Сегодня «Рома» сообщит Мхитаряну, что клуб не собирается улучшать предложение по продлению контракта

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян покинет команду этим летом на правах свободного агента. Согласно данным от Sky Sport Italia, руководство римского клуба сегодня сообщит представителям армянского хавбека, что они не собираются улучшать своё предложение по продлению истекающего контракта.

Таким образом, главным фаворитом на трансфер Мхитаряна стал миланский «Интер». «Нерадзурри» готовы предложить полузащитнику на 500 тысяч евро в год больше, чем «Рома».

В этом сезоне Мхитарян отметился 5 голами и 6 ассистами за команду Жозе Моуринью в чемпионате Италии. Армянин перебрался в «Рому» летом 2019 года из лондонского «Арсенала».