«Торино» хочет купить Пинамонти

Нападающий миланского «Интера» Андреа Пинамонти вошёл в сферу интересов «Торино». Об этом сообщает Sky Sport Italia. Напомним, что итальянец прошлый сезон провёл на правах аренды за «Эмполи», за который отметился 13 голами и двумя ассистами в чемпионате Италии.

Сообщается, что Пинамонти может заменить в «Торино» Андреа Белотти, который должен покинут туринский клуб на правах свободного агента. Среди претендентов на нападающего ранее числилась «Фиорентина».

Напомним, что Пинамонти ранее не смог закрепиться в основном составе «Интера», когда командой руководил Антонио Конте. Сообщается, что игрок не входит в планы главного тренера Симоне Индзаги.