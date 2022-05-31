Аллегри: «Дибалу часто сравнивали с Месси, но каждый должен быть самим собой»

Главный тренер «Ювентуса» дал совет нападающему Пауло Дибале, который покинет команду на правах свободного агента. Напомним, в гонке за аргентинского форварда лидирует миланский «Интер».

«Я думаю, что ему нужно открыть себя заново. Бывали моменты, когда его часто сравнивали с Месси, но он должен сосредоточиться на себе, ведь каждый должен быть самим собой. Дибала многое может дать футболу, у него невероятные технические качества», – цитирует Аллегри Football Italia.

Пауло Дибала присоединился к «Ювентусу» летом 2015 года из «Палермо». Аргентинец покинул клуб в качестве десятого лучшего бомбардира в истории «старой синьоры».