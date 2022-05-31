«Интер» уверен в подписании Мхитаряна

Руководители миланского «Интера» абсолютно уверены в том, что им удастся этим летом подписать армянского полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.

По информации инсайдера Николо Скиры, миланский клуб предложил 33-летнему армянскому футболисту двухлетнее соглашение с зарплатой в три с половиной миллиона евро в год. «Рома» также намерена сохранить Мхитаряна, но римская команда предложила игроку контракт на один год с зарплатой в три миллиона.

Напомним, что в прошедшем сезоне Генрих Мхитарян провёл в итальянской лиге 31 встречу. Армянин забил пять голов и сделал шесть результативных передач.