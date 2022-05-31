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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» уверен в подписании Мхитаряна

31 Мая 2022 • 10:38 Комментировать

Руководители миланского «Интера» абсолютно уверены в том, что им удастся этим летом подписать армянского полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.

По информации инсайдера Николо Скиры, миланский клуб предложил 33-летнему армянскому футболисту двухлетнее соглашение с зарплатой в три с половиной миллиона евро в год. «Рома» также намерена сохранить Мхитаряна, но римская команда предложила игроку контракт на один год с зарплатой в три миллиона.

Напомним, что в прошедшем сезоне Генрих Мхитарян провёл в итальянской лиге 31 встречу. Армянин забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Генрих Мхитарян
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