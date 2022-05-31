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Чемпионат Италии. Серия А

Названа сумма продажи «Милана» - она превышает миллиард евро

31 Мая 2022 • 09:48 Комментировать

В ближайшее время состоится продажа «Милана» бизнесмену Джерри Кардинале. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, корпорация Elliott Management, владевшая итальянским грандом с 2018 года, получит со сделки 1,3 миллиарда евро.

Стоит отметить, что прошедший сезон стал триумфальным для «россонери». Миланский коллектив стал чемпионом Серии А. «Милан» выиграл скудетто впервые за 11 лет.

Благодаря этому успеху подопечные Стефано Пиоли получили прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов следующего сезона.

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Милан
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