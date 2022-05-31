Моуринью попрощался с Мэйтлендом-Найлсом

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью в своих социальных сетях попрощался с английским полузащитником Эйнсли Мэйтлендом-Найлсом, который летом вернётся в лондонский «Арсенал».

Моуринью написал, что будет очень скучать по англичанину, как и все футболисты «Ромы». Напомним, что вторую половину сезона Мэйтленд-Найлс на правах арендного соглашения провёл в римском клубе. У «волков» была опция выкупа, но они не стали ею пользоваться, так что полузащитник вернётся в лондонский «Арсенал».

В этом сезоне Эйнсли Мэйтленд-Найлс провёл в итальянской лиге восемь поединков, но результативными действиями не отметился.