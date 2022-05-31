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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по поводку выкупа Мораты

31 Мая 2022 • 09:24 Комментировать

Руководители мадридского «Атлетико» отклонили первое предложение туринского «Ювентуса» по поводу выкупа контракта испанского форварда Альваро Мораты.

По информации Tuttosport, в арендном договоре прописана сумма выкупа в 35 миллионов евро, но туринцы хотят заплатить за Морату чуть меньше. «Старая синьора» предложила «Атлетико» 20 миллионов евро за испанского футболиста, но «матрасники» не намерены делать туринцам скидку, так что предложение было отклонено.

Напомним, что в этом сезоне Альваро Мората провёл в итальянской лиге 35 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората
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