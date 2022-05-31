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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» высказался о будущем Мертенса

31 Мая 2022 • 08:02 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив опытного бельгийского форварда Дриса Мертенса.

Де Лаурентис заявил, что он очень уважает бельгийского футболиста и считает его великим игроком, но всё теперь будет зависеть только от Дриса. Функционер отметил, что если Мертенсу действительно нравится играть в Неаполе, то он согласится подписать с командой новое соглашение.

Напомним, что этим летом 35-летний бельгиец станет свободным агентом. В прошедшем сезоне Дрис Мертенс провёл в итальянском чемпионате 30 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Дрис Мертенс
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