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Чемпионат Италии. Серия А

Новичок Серии А может подписать Кальдару

31 Мая 2022 • 07:07 Комментировать

Новичок итальянского элитного дивизиона в лице «Монцы» может этим летом подписать защитника «Милана» Маттиа Кальдару.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах 28-летнего итальянского футболиста очень заинтересована не только «Монца», но и «Болонья». Стоит отметить, что миланский клуб не против снова отдать защитника в аренду. Прошедший сезон Кальдара на правах арендного соглашения провёл в «Венеции», которая не сумела сохранить прописку в Серии А.

Напомним, что в этом сезоне Маттиа Кальдара провёл в итальянском чемпионате 31 встречу и отметился одним забитым мячом. В активе защитника также девять жёлтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Серия А Монца Маттиа Кальдара
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