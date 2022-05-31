Новичок Серии А может подписать Кальдару

Новичок итальянского элитного дивизиона в лице «Монцы» может этим летом подписать защитника «Милана» Маттиа Кальдару.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах 28-летнего итальянского футболиста очень заинтересована не только «Монца», но и «Болонья». Стоит отметить, что миланский клуб не против снова отдать защитника в аренду. Прошедший сезон Кальдара на правах арендного соглашения провёл в «Венеции», которая не сумела сохранить прописку в Серии А.

Напомним, что в этом сезоне Маттиа Кальдара провёл в итальянском чемпионате 31 встречу и отметился одним забитым мячом. В активе защитника также девять жёлтых карточек.