«Ювентус» пытается заполучить Морату вдвое дешевле

«Ювентус» начал торговаться с «Атлетико» за право подписать полноценный контракт с форвардом Альваро Моратой. В арендной сделке между клубами предусмотрена опция выкупа соглашения за 35 млн евро, но в «старой синьоре» хотят сбить цену на 15 миллионов, сообщает Tuttosport.

В Турине надеются, что в их пользу сыграет тот факт, что форвард сборной Испании не входит в планы наставника Диего Симеоне.

29-летний испанец провел два сезона за «Ювентус», при этом в Мадриде получили 20 млн евро за аренду игрока. Мората ранее принадлежал «старой синьоре» (2014 - 2016). В этот отрезок он выиграл два Скудетто и столько же Кубков Италии.