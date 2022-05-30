У «Аталанты» новый спортивный директор

Итальянец Тони д'Амико стал новым спортивным директором «Аталанты».

42-летний специалист теперь будет трудиться в «Аталанте», сообщает официальный сайт клуба. Ранее специалист покинул «Верону», где занимал аналогичную должность.

Некоторое время назад «Аталанта» уволила Джованни Сартори, который является спортивным директором команды с 2014 года.

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла восьмое место в Серии А, набрав 59 очков в 38 матчах, и не попала в еврокубки. Российский полузащитник Алексей Миранчук сыграл в 25 матчах, забил два гола и сделал пять голевых передач во всех турнирах.