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Чемпионат Италии. Серия А

У «Аталанты» новый спортивный директор

30 Мая 2022 • 20:39 Комментировать

Итальянец Тони д'Амико стал новым спортивным директором «Аталанты».

42-летний специалист теперь будет трудиться в «Аталанте», сообщает официальный сайт клуба. Ранее специалист покинул «Верону», где занимал аналогичную должность.

Некоторое время назад «Аталанта» уволила Джованни Сартори, который является спортивным директором команды с 2014 года.

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла восьмое место в Серии А, набрав 59 очков в 38 матчах, и не попала в еврокубки. Российский полузащитник Алексей Миранчук сыграл в 25 матчах, забил два гола и сделал пять голевых передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Джованни Сартори Алексей Миранчук Тони д'Амико
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