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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Интера» Маротта: «Лукаку и Дибала? Нам некуда спешить, мы должны совершить сделки с умом»

30 Мая 2022 • 17:56 Комментировать (1)

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта не стал отрицать, что клуб летом может приобрести нападающих Пауло Дибалу и Ромелу Лукаку, который покинул «Джузеппе Меацца» прошлым летом, перейдя в «Челси».

«Переговоры по Лукаку и Дибале? Мы не торопимся, нам некуда спешить, мы должны совершить сделки с умом», – цитирует спортивного директора «нерадзурри» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Интер» сейчас близок к трансферу нападающего Пауло Дибалы из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента. Сложнее будет заключить сделку с Ромелу Лукаку, так как «Челси» будет просить за него большую сумму компенсации

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Джузеппе Маротта Ромелу Лукаку Пауло Дибала
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