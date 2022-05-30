Агент ди Марии встретится с руководством «Ювентуса»

Аргентинский вингер Анхель ди Мария может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football-Italia.

По информации источника, ожидается, что агент ди Марии в ближайшие дни встретится с боссами «Ювентуса», чтобы обсудить возможный трансфер футболиста. Согласно другому итальянскому изданию, La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» также заинтересован подписать полузащитника Поля Погба.

Сообщается, что эта неделя будет решающей в переговорах между сторонами.

Стоит отметить, что 34-летний ди Мария и 29-летний Погба являются свободными агентами.

«Ювентус» финишировал в сезоне-2021/22 на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А и выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда впервые с сезона-2010/11 завершила сезон без единого трофея.