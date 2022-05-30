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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис – о будущем Кулибали: «Посмотрим, действительно ли его интересуют только деньги»

30 Мая 2022 • 15:03 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не исключил, что в это межсезонье команда может продать защитника Калиду Кулибали, которым активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

«Решать придётся ему. Посмотрим, действительно ли его интересуют только деньги, или же он хочет жить в Неаполе. Немногим дана эта привилегия», – цитирует де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что у Калиду Кулибали остаётся всего год по контракту с «Наполи». Главный тренер неаполитанского клуба Лучано Спаллетти недавно заявил, что прикует себя цепями к воротам, если «Наполи» продаст сенегальца.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Калиду Кулибали
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