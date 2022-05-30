Кьеллини не намерен завершать карьеру

Покинувший «Ювентус» Джорджо Кьеллини не намерен завершать профессиональную карьеру. Игрок заявил, что хотел бы попробовать себя в новом месте. В его услугах заинтересованы два клуба из МЛС – «Ванкувер Уайткэпс» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Ювентус» дал мне очень многое, я многим ему обязан, но сейчас я хотел бы отправиться в новое место, где буду получать удовольствие не только от футбола, а и от личной жизни», – цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Кьеллини решил покинуть «Ювентус» именно сейчас, несмотря на то, что у футболиста оставался ещё год по контракту с туринским клубом. Если бы сборная Италии смогла квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, Джорджо остался бы ещё на один сезон.