Мхитарян получит бонусом 2 млн евро, если согласится перейти в «Интер»

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян получит солидный бонус, если согласится перейти в миланский «Интер».

По информации Calciomercato, 33-летний армянский футболист получит от миланской команды подписной бонус в размере двух миллионов евро. Мхитарян всерьёз раздумывает над переходом в «Интер». Напомним, что этим летом полузащитник станет свободным агентом и сможет перейти в миланский клуб бесплатно.

В этом сезоне Генрих Мхитарян провёл в итальянской лиге в составе «Ромы» 31 встречу. Полузащитник забил пять мячей и сделал шесть ассистов.