«Барселона» принесёт в жертву Пьянича ради подписания звёздного новичка

Каталонская «Барселона» по-прежнему рассчитывает заполучить в свои ряды сенегальского защитника Калиду Кулибали, правами на которого владеет «Наполи».

Согласно сведениям Sport.es, неаполитанский клуб уже оценил игрока и выдвинул свои требования «сине-гранатовым». Итальянцы намерены выручить с продажи 30-летнего футболиста 35 миллионов евро.

В свою очередь каталонцы не готовы на такие траты и хотят снизить стоимость сделки путем включения в нее полузащитника Миралема Пьянича. В минувшем сезоне босниец выступал на правах аренды за стамбульский «Бешикташ».

Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.