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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» принесёт в жертву Пьянича ради подписания звёздного новичка

30 Мая 2022 • 08:54 Комментировать

Каталонская «Барселона» по-прежнему рассчитывает заполучить в свои ряды сенегальского защитника Калиду Кулибали, правами на которого владеет «Наполи».

Согласно сведениям Sport.es, неаполитанский клуб уже оценил игрока и выдвинул свои требования «сине-гранатовым». Итальянцы намерены выручить с продажи 30-летнего футболиста 35 миллионов евро.

В свою очередь каталонцы не готовы на такие траты и хотят снизить стоимость сделки путем включения в нее полузащитника Миралема Пьянича. В минувшем сезоне босниец выступал на правах аренды за стамбульский «Бешикташ».

Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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