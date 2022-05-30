Защитник «Лацио» может перебраться в «Монцу»

Опытный итальянский защитник «Лацио» Франческо Ачерби этим летом может сменить римский клуб на «Монцу».

По информации инсайдера Николо Скиры, 34-летний итальянский футболист может в ближайшее время стать игроком «Монцы», которая официально пробилась в элитный дивизион. В услугах Ачерби также заинтересованы «Ювентус» и «Интер», но для обоих клубов трансфер защитника не является приоритетным.

Напомним, что в этом сезоне Франческо Ачерби в составе «Лацио» провёл в итальянской лиге 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.