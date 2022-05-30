Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Лацио» может перебраться в «Монцу»

30 Мая 2022 • 06:43 Комментировать

Опытный итальянский защитник «Лацио» Франческо Ачерби этим летом может сменить римский клуб на «Монцу».

По информации инсайдера Николо Скиры, 34-летний итальянский футболист может в ближайшее время стать игроком «Монцы», которая официально пробилась в элитный дивизион. В услугах Ачерби также заинтересованы «Ювентус» и «Интер», но для обоих клубов трансфер защитника не является приоритетным.

Напомним, что в этом сезоне Франческо Ачерби в составе «Лацио» провёл в итальянской лиге 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Монца Франческо Ачерби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
06:43 · Италия. Серия А
Защитник «Лацио» может перебраться в «Монцу»
06:26 · Италия. Серия А
Кьеллини ещё планирует вернуться в «Ювентус»
02:12 · Англия. Премьер-лига
Перишич в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма»
01:44 · Италия. Серия А
Мхитарян в шаге от перехода в «Интер»
01:30 · Италия. Серия А
Пиоли: «Златан – самый приятный человек в футболе»
01:13 · Италия. Серия А
Берлускони: «Следующая цель «Монцы» – выиграть Скудетто и Лигу чемпионов»
00:46 · Италия. Серия А
Вышедшая в Серию А «Монца» может подписать форварда сборной Италии
00:23 · Италия. Серия А
«Монца» сыграет в Серии А впервые в своей истории
00:09 · Италия. Серия Б
«Монца» в драматичной борьбе завоевала путёвку в Серию А
29 Мая
22:45 · Италия. Серия А
Пиоли: «Ибрагимович продолжит играть»
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Интер» сделал выбор между Лукаку и Дибалой
17:51 · Италия. Серия А
Доннарумма рад чемпионству «Милана»
12:43 · Италия. Серия А
Агент Кулибали прокомментировал будущее своего клиента
28 Мая
23:49 · Италия. Серия А
Жиру: «Мы не планировали победу в чемпионате»
23:43 · Италия. Серия А
Вингер «Ювентуса» предложен «Наполи»
Все новости
Рекомендуем