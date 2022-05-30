Кьеллини ещё планирует вернуться в «Ювентус»

Опытный итальянский защитник Джорджо Кьеллини заявил журналистам, что ещё обязательно вернётся в туринский «Ювентус».

Кьеллини сказал, что хочет попробовать новый опыт в своей карьере, но после этого он обязательно ещё вернётся в «Ювентус», так как только в туринском клубе он чувствует себя комфортно. Защитник отметил, что может смело назвать «Ювентус» своим вторым домом.

Напомним, что этим летом Кьеллини решил покинуть туринскую команду. За «старую синьору» защитник выступал с 2005 года. Опытный 37-летний футболист договорился с американским клубом «Лос-Анджелес Гэлакси».