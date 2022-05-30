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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини ещё планирует вернуться в «Ювентус»

30 Мая 2022 • 06:26 Комментировать

Опытный итальянский защитник Джорджо Кьеллини заявил журналистам, что ещё обязательно вернётся в туринский «Ювентус».

Кьеллини сказал, что хочет попробовать новый опыт в своей карьере, но после этого он обязательно ещё вернётся в «Ювентус», так как только в туринском клубе он чувствует себя комфортно. Защитник отметил, что может смело назвать «Ювентус» своим вторым домом.

Напомним, что этим летом Кьеллини решил покинуть туринскую команду. За «старую синьору» защитник выступал с 2005 года. Опытный 37-летний футболист договорился с американским клубом «Лос-Анджелес Гэлакси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини
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