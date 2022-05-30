Мхитарян в шаге от перехода в «Интер»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян готовится к новому этапу итальянской карьеры.

Контракт Мхитаряна с римлянами истекает этим летом. «Рома» была готова предложить армянскому футболисту улучшенное соглашение, однако теперь руководство столичного клуба утратило надежды на сохранение игрока в своих рядах, о чём сообщает Gazzetta dello Sport. 33-летний хавбек в ближайшее время оформит переход в миланский «Интер» на правах свободного агента.

Генрих Мхитарян сыграл 44 матча за «Рому» в сезоне 2021/22, отметившись 5 голами и 9 результативными передачами, а также став победителем Лиги конференций.