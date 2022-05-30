Пиоли: «Златан – самый приятный человек в футболе»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о вкладе Златана Ибрагимовича в завоевание командой первого за 11 лет Скудетто.

Из-за проблем со здоровьем 40-летний швед провёл на поле меньше трети возможного игрового времени, однако его вклад в успех «Милана», по словам наставника, трудно переоценить: «Златан помог мне вырасти как тренеру. Он привнёс в команду менталитет победителей, веру в себя. Ибрагимович – самый интеллигентный и приятный человек в футболе, которого я знаю», – заявил Пиоли, выступая в программе Che Tempo Che Fa.

В ближайшее время руководство «Милана» встретится со Златаном для согласования нового однолетнего контракта. Форварду предстоит операция на колене и семь-восемь месяцев восстановления.