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Чемпионат Италии. Серия А

Берлускони: «Следующая цель «Монцы» – выиграть Скудетто и Лигу чемпионов»

30 Мая 2022 • 01:13 Комментировать

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони огласил цели своего клуба на будущее.

В следующем сезоне «Монца» дебютирует в Серии А: «бьянкоросси» одолели «Пизу» в финале плей-офф за место в элитном дивизионе.

После триумфа Сильвио Берлускони поделился нескромными планами на будущее: «Мы продолжаем творить историю. Каковы наши следующие цели? Теперь я хочу выиграть Скудетто, а затем и Лигу чемпионов. В этой жизни я привык побеждать, посмотрим», – цитирует владельца «Монцы» журналист Николо Скира.

Вместе с «Монцей» путёвки в Серию А завоевали «Лечче» и «Кремонезе», занявшие два первых места в регулярном сезоне Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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