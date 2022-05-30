Берлускони: «Следующая цель «Монцы» – выиграть Скудетто и Лигу чемпионов»

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони огласил цели своего клуба на будущее.

В следующем сезоне «Монца» дебютирует в Серии А: «бьянкоросси» одолели «Пизу» в финале плей-офф за место в элитном дивизионе.

После триумфа Сильвио Берлускони поделился нескромными планами на будущее: «Мы продолжаем творить историю. Каковы наши следующие цели? Теперь я хочу выиграть Скудетто, а затем и Лигу чемпионов. В этой жизни я привык побеждать, посмотрим», – цитирует владельца «Монцы» журналист Николо Скира.

Вместе с «Монцей» путёвки в Серию А завоевали «Лечче» и «Кремонезе», занявшие два первых места в регулярном сезоне Серии Б.