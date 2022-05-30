Вышедшая в Серию А «Монца» может подписать форварда сборной Италии

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Монце».

Контракт Белотти с «Торино» завершится в ближайшее время. Подписать его в качестве свободного агента планировали многочисленные клубы Серии А, включая «Наполи». С недавних пор список претендентов пополнила «Монца», сообщает журналист Николо Скира. Новички элитного дивизиона уже провели с 28-летней звездой «Торино» первые переговоры.

«Монца» впервые в своей истории добыла путёвку в Серию А, обыграв в финале плей-офф «Пизу».

Андреа Белотти провёл в составе «Торино» 251 матч, отметившись 113 забитыми мячами.