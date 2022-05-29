Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Доннарумма рад чемпионству «Милана»

29 Мая 2022 • 17:51 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о чемпионстве «Милана».

«Я рад тому, чего добился «Милан», и написал всем бывшим одноклубникам. Я рад за них, но ни о чем не жалею», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Стоит напомнить, 23-летний итальянец защищал ворота «Милана» на протяжении шести лет, но ни разу не становился чемпионом Серии А в составе «россонери».

«Красно-чёрные» стали победителями чемпионата Италии впервые с сезона-2010/11.

Доннарумма перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года и в составе парижан стал чемпионом Франции. В прошедшем сезоне итальянец принял участие в 23 матчах во всех турнирах.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Серия А Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
17:51 · Италия. Серия А
Доннарумма рад чемпионству «Милана»
12:43 · Италия. Серия А
Агент Кулибали прокомментировал будущее своего клиента
28 Мая
23:49 · Италия. Серия А
Жиру: «Мы не планировали победу в чемпионате»
23:43 · Италия. Серия А
Вингер «Ювентуса» предложен «Наполи»
21:04 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Интера» может перебраться в Англию за 60 млн евро
20:34 · Италия. Серия А
Арнаутович интересен «Ювентусу»
20:12 · Италия. Серия А
«Рома» включилась в борьбу за Дибалу
19:02 · Англия. Премьер-лига
Перишич сообщил Индзаги, что скоро пройдёт медосмотр в «Тоттенхэме»
18:58 · Италия. Серия А
«Милан» близок к покупке Ланга из «Брюгге»
18:20 · Италия. Серия А
Тифози «Милана» горячо поздравили Раду с 25-летием
17:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» начал процедуру разрыва контракта с Ремзи
15:55 · Италия. Серия А
В «Наполи» решили продать Кулибали
15:39 · Италия. Серия А
«Интер» уведомил «Рому», что клуб ведёт переговоры с Мхитаряном 1
15:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» пока не может договориться с Погба 1
14:16 · Италия. Серия А
Дункан оскорбился и попрощался со сборной Ганы
Все новости
Рекомендуем