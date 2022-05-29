Доннарумма рад чемпионству «Милана»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о чемпионстве «Милана».

«Я рад тому, чего добился «Милан», и написал всем бывшим одноклубникам. Я рад за них, но ни о чем не жалею», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Стоит напомнить, 23-летний итальянец защищал ворота «Милана» на протяжении шести лет, но ни разу не становился чемпионом Серии А в составе «россонери».

«Красно-чёрные» стали победителями чемпионата Италии впервые с сезона-2010/11.

Доннарумма перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года и в составе парижан стал чемпионом Франции. В прошедшем сезоне итальянец принял участие в 23 матчах во всех турнирах.