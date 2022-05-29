Агент Кулибали прокомментировал будущее своего клиента

Агент сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали высказался по поводу перспектив своего клиента в неаполитанском клубе.

Агент Фали Рамадани сказал, что сейчас в прессе ходит огромное количество различных слухов, но стоит уточнить, что в данный момент переговоры ни с кем не ведутся. Рамадани отметил, что он и Кулибали ожидают встречи с руководителями «Наполи», на которой будет принято лучшее решение для обеих сторон.

Напомним, что Калиду Кулибали в этом сезоне провёл в итальянском чемпионате 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.