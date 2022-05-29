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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Кулибали прокомментировал будущее своего клиента

29 Мая 2022 • 12:43 Комментировать

Агент сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали высказался по поводу перспектив своего клиента в неаполитанском клубе.

Агент Фали Рамадани сказал, что сейчас в прессе ходит огромное количество различных слухов, но стоит уточнить, что в данный момент переговоры ни с кем не ведутся. Рамадани отметил, что он и Кулибали ожидают встречи с руководителями «Наполи», на которой будет принято лучшее решение для обеих сторон.

Напомним, что Калиду Кулибали в этом сезоне провёл в итальянском чемпионате 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Калиду Кулибали
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