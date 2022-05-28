Жиру: «Мы не планировали победу в чемпионате»

Французский нападающий Оливье Жиру внес большой вклад в чемпионский титул «Милана» - чего стоят его два февральских гола, принесших клубу триумф в миланском дерби! Между тем Жиру не ожидал борьбы за титул и итогового успеха в составе «Милана» - по его словам, перед началом сезона такого не планировалось.

- Нашей целью было попасть в Лигу чемпионов, задачи выиграть титул не стояло. Но потенциал команды оказался очень высоким. Конечно, пока что мы далеки от золотых времен «Милана», но приятно, когда вас уже сравнивают с самыми выдающимися игроками в истории клуба, - цитирует Жиру ITASportPress.