Вингер «Ювентуса» предложен «Наполи»

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Контракт 28-летнего футболиста с туринцами истекает в июне и не будет продлён. Представители Бернардески уже подыскивают своему клиенту новый клуб. Согласно сведениям Николо Скиры, игрок был предложен «Наполи». Владелец неаполитанцев заинтересован в переходе Бернардески на правах свободного агента, однако не готов удовлетворить его текущие зарплатные требования. Стороны обсуждают двухлетнее соглашение.

Федерико Бернардески выступает за «Ювентус» с 2017 года. Он отметился 12 голами и более чем 20 результативными передачами в 183 играх за «старую синьору» во всех турнирах.