Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Вингер «Ювентуса» предложен «Наполи»

28 Мая 2022 • 23:43 Комментировать

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Контракт 28-летнего футболиста с туринцами истекает в июне и не будет продлён. Представители Бернардески уже подыскивают своему клиенту новый клуб. Согласно сведениям Николо Скиры, игрок был предложен «Наполи». Владелец неаполитанцев заинтересован в переходе Бернардески на правах свободного агента, однако не готов удовлетворить его текущие зарплатные требования. Стороны обсуждают двухлетнее соглашение.

Федерико Бернардески выступает за «Ювентус» с 2017 года. Он отметился 12 голами и более чем 20 результативными передачами в 183 играх за «старую синьору» во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Федерико Бернардески
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
28 Мая
23:49 · Италия. Серия А
Жиру: «Мы не планировали победу в чемпионате»
23:43 · Италия. Серия А
Вингер «Ювентуса» предложен «Наполи»
21:04 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Интера» может перебраться в Англию за 60 млн евро
20:34 · Италия. Серия А
Арнаутович интересен «Ювентусу»
20:12 · Италия. Серия А
«Рома» включилась в борьбу за Дибалу
19:02 · Англия. Премьер-лига
Перишич сообщил Индзаги, что скоро пройдёт медосмотр в «Тоттенхэме»
18:58 · Италия. Серия А
«Милан» близок к покупке Ланга из «Брюгге»
18:20 · Италия. Серия А
Тифози «Милана» горячо поздравили Раду с 25-летием
17:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» начал процедуру разрыва контракта с Ремзи
15:55 · Италия. Серия А
В «Наполи» решили продать Кулибали
15:39 · Италия. Серия А
«Интер» уведомил «Рому», что клуб ведёт переговоры с Мхитаряном 1
15:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» пока не может договориться с Погба 1
14:16 · Италия. Серия А
Дункан оскорбился и попрощался со сборной Ганы
13:53 · Италия. Серия А
«Милан» летом хочет приобрести Дзаньоло, Саншеша и Бремера
12:58 · Италия. Серия А
Пирло может стать тренером «Кремонезе»
Все новости
Рекомендуем