Арнаутович интересен «Ювентусу»

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович может покинуть команду и перейти в «Ювентус», сообщает Сorriere dello Sport.

«Старая синьора» ищет сменщика форварду Душану Влаховичу, 33-летний австриец является потенциальным усилением для команды.

«Ювентус» уже связался с окружением футболиста, чтобы узнать о его настрое на возможный уход из «Болоньи». Однако, руководство клуба выступает против продажи своего лучшего бомбардира.

33-летний Арнаутович сыграл 33 матча в чемпионате Италии и забил 14 голов. «Ювентус» финишировал в Серии А на четвёртом месте, в следующем сезоне команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.