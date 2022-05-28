«Рома» включилась в борьбу за Дибалу

«Рома» нашла способ, как переманить у «Интера» полузащитника Паоло Дибалу.

По данным TyC Sports, руководство клуба и сам главный тренер Жозе Моуринью пытаются убедить аргентинца стать частью их проекта, который накануне выиграл Лигу конференций.

Однако, источник указывает на отрицательные моменты, которые могут повлиять на сделку: «Рома» будет выступать в следующем сезоне только в Лиге Европы и потолок зарплат для футболистов команды.

Сообщается, что боссы римского клуба предложили 28-летнему аргентинцу зарплату в 7 миллионов евро за сезон и ещё 5 миллионов бонусов за подписание.