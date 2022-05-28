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Тифози «Милана» горячо поздравили Раду с 25-летием

28 Мая 2022 • 18:20 Комментировать

Сегодня голкиперу миланского «Интера» Ионуцу Андрею Раду исполнилось 25 лет, и клубная пресс-служба поздравила своего голкипера с этим событием. Но еще более активны были поклонники «Милана», которые буквально закидали публикации своими ироничными поздравлениями.

Напомним, что Раду допустил ужасный ляп в матче против «Болоньи», «Интер» проиграл и этих очков команде не хватило для титула, хотя, справедливости ради говоря, и при ничьей с «Болоньей» «Интер» все равно не становился чемпионом, а на момент ошибки Раду на табло была именно ничья.

- Поздравления, ты - легенда, спасибо за Скудетто!

- С днем рождения, мой друг, присоединяйся к клубу поклонников «Милана»! - вот примерно такие сообщения.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ионуц раду
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