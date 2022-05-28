«Ювентус» начал процедуру разрыва контракта с Ремзи

Туринский «Ювентус» в ближайшее время может разорвать контракт со своим хавбеком Аароном Ремзи, который провёл вторую половину прошлого сезона на правах аренды за шотландский «Рейнджерс».

Согласно новостям от Football Italia, «Ювентус» уже предпринял первую попытку разорвать контракт с валлийским полузащитником. Сейчас стороны согласовывают сумму компенсации, которую Ремзи получит за расторжение.

Напомним, что Ремзи перебрался в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». Промах валлийца в серии пенальти финала Лиги Европы стоил «Рейнджерс» трофея, который в конечном итоге забрал себе франкфуртский «Айнтрахт».