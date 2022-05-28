«Интер» уведомил «Рому», что клуб ведёт переговоры с Мхитаряном

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к переходу в миланский «Интер». По информации от Фабрицио Романо, руководство «нерадзурри» уже уведомило коллег из Рима о том, что «Интер» ведёт переговоры по трансферу Генриха Мхитаряна на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что «Интер» предложил Мхитаряну годовую зарплату на 500 тысяч больше, чем «Рома». Также «нерадзурри» готовы заплатить агенту футболиста большие комиссионные.

Напомним, что Мхитарян на днях помог «Роме» выиграть Лигу конференций. Армянский хавбек в этом сезоне забил за римлян 5 голов и отдал 6 голевых передач в Серии А.