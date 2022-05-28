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Дункан оскорбился и попрощался со сборной Ганы

28 Мая 2022 • 14:16 Комментировать

Ганский полузащитник «Фиорентины» Альфред Дункан объявил о том, что больше не будет выступать за сборную своей страны. Это важное решение, так как оно означает, что Дункан будет вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре. Свой порыв он объяснил тем, что национальная федерация футбола «унизила и оскорбила его».

Дункан не назвал конкретной причины произошедшего, но сослался на несколько случаев, когда его срывали с клубной работы, приглашали в сборную, а затем даже не выпускали на поле. Несколько таких случаев переполнили чашу терпения 29-летнего игрока.

Впрочем, не исключено, что он еще передумает - с африканскими игроками подобные вещи порой случаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Альфред Дункан
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