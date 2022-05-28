Дункан оскорбился и попрощался со сборной Ганы

Ганский полузащитник «Фиорентины» Альфред Дункан объявил о том, что больше не будет выступать за сборную своей страны. Это важное решение, так как оно означает, что Дункан будет вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре. Свой порыв он объяснил тем, что национальная федерация футбола «унизила и оскорбила его».

Дункан не назвал конкретной причины произошедшего, но сослался на несколько случаев, когда его срывали с клубной работы, приглашали в сборную, а затем даже не выпускали на поле. Несколько таких случаев переполнили чашу терпения 29-летнего игрока.

Впрочем, не исключено, что он еще передумает - с африканскими игроками подобные вещи порой случаются.