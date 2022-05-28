Пирло может стать тренером «Кремонезе»

Мы уже сообщали о том, что итальянский клуб «Кремонезе», вернувшись в Серию А после более чем 25-летнего отсутствия, внезапно остался без главного тренера. И теперь итальянская пресса сообщает о том, что новым наставником клуба может стать Андреа Пирло. Sportmediaset уверен в том, что для Пирло есть место в Серии А на следующий сезон, но пока что неясно, в какой именно команде.

В то же время руководство «Кремонезе» обращалось к нему и секрета в этом нет, но пока неясно, что именно ответил им бывший плеймейкер «Милана» и «Ювентуса».

Другой возможной кандидатурой на место наставника «Кремонезе» источник считает бывшего тренера «Перуджи» Массимилиано Альвини.