Монтелла поздравил «Рому» с победой в Лиге конференций

Тренирующий турецкий клуб «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла подвел итоги сезона для своего клуба, а также поздравил «Рому» с победой в Лиге конференций. Монтелла в прошлом выступал за «Рому», а также какое-то время успел потренировать столичный клуб - это было в 2011 году.

- Победы столичного клуба всегда вызывают резонанс. Моуринью знает, как изменить менталитет своих игроков, как сделать из них победителей. Его поддерживают в Риме, - цитирует специалиста ITASportPress.

В финальном матче Лиги конференций итальянская «Рома» с минимальным счетом одолела нидерландский «Фейеноорд».