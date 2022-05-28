«Верона» осталась без главного тренера

Руководство «Вероны» освободило хорватского специалиста Игора Тудора от должности главного тренера.

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, 44-летний хорватский тренер покинул «Верону». Сам Тудор сказал, что это очень сложное решение для него, так как он обрёл в клубе потрясающих людей, вместе с которыми ему удалось достичь гармонии в игре и добиться неплохих результатов.

Напомним, что Тудор работал в «Вероне» с сентября 2021 года. В прошедшем сезоне «жёлто-синие» под руководством хорвата заняли девятую строчку в таблице итальянского чемпионата.