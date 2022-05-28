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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл нового форварда

28 Мая 2022 • 10:20 Комментировать (1)

Руководство туринского «Ювентуса» планирует усилить атакующую линию команды в летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам Tuttosport, скауты «старой синьоры» нашли нового нападающего во французском чемпионате.

В сферу интересов «бьянконери» попал польский голеадор Аркадиуш Милик, ныне выступающий в составе «Марселя». Форвард может достаться туринскому гранду бесплатно, поскольку его контракт с провансальцами истекает в конце июня.

В сезоне-2021/2022 Аркадиуш поучаствовал в 37 поединках «Марселя», записав на свой счет 20 забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Аркадиуш Милик
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