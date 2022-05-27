Ибрагимович: «До прихода Жиру футболка с номером 9 была табу, но он пришёл и всё сломал»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимоивич высказался о своём одноклубнике Оливье Жиру.

«До его прихода футболка с номером 9 была табу, но он пришел и все сломал. Поздравляю Оли, он забил два гола в победном матче против «Сассуоло».

Ты всегда наготове. Приехав из Англии, не зная итальянского, он произвел невероятное впечатление», — приводит слова Ибрагимовича Gazetta.it.

35-летний Жиру перешёл в «Милан» из «Челси» летом 2021 года за 4 млн евро. В прошедшем сезоне он принял участие в 38 встречах за итальянский клуб, в которых отметился 14 голами и отдал 4 результативных передач.

«Милан» впервые с сезона-2010/11 стал чемпионом Италии.