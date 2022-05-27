Ибрагимович – о Леау: «Ты - наш феномен»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о своём одноклубнике Рафаэле Леау.

«Наш феномен, наше будущее. Больше нет слов, чтобы описать тебя. У нас был необычный год. Теперь надо спуститься вниз на землю. Тебе придется работать еще усерднее, потому что это только начало», — цитирует Ибрагимовича Gazzetta.it.

Напомним, «Милан» по итогам сезона-2021/22 стал чемпионом Италии. 22-летний Леау принял участие в 42 матчах за команду в прошедшем сезоне. Португалец забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Стоит отметить, что Ибрагимович дважды приводил «Милан» к чемпионству. Ранее это случилось в сезоне-2010/11.