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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович – о Леау: «Ты - наш феномен»

27 Мая 2022 • 21:15 Комментировать

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о своём одноклубнике Рафаэле Леау.

«Наш феномен, наше будущее. Больше нет слов, чтобы описать тебя. У нас был необычный год. Теперь надо спуститься вниз на землю. Тебе придется работать еще усерднее, потому что это только начало», — цитирует Ибрагимовича Gazzetta.it.

Напомним, «Милан» по итогам сезона-2021/22 стал чемпионом Италии. 22-летний Леау принял участие в 42 матчах за команду в прошедшем сезоне. Португалец забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Стоит отметить, что Ибрагимович дважды приводил «Милан» к чемпионству. Ранее это случилось в сезоне-2010/11.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Златан Ибрагимович Рафаэл Леау
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