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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси попрощался с «Миланом»: «Горжусь, что надел эту футболку»

27 Мая 2022 • 20:55 Комментировать

Полузащитник «Милана» Франк Кесси в своих социальных сетях написал пост, в котором попрощался с клубом.

«По прошествии 5 лет я не мог надеяться закончить этот замечательный сезон лучшим образом! Уникальные эмоции! Мы чемпионы Италии! Горжусь тем, что надел эту славную майку и разделил это путешествие с фантастическими товарищами по команде! Спасибо за все, спасибо каждому!» - написал Кесси.

Ранее мы уже сообщили, что Кесси проводит последний сезон в «Милане» и летом перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента. В составе итальянской команды он стал чемпионом Серии А в сезоне-2021/22.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Серия А Франк Кесси
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