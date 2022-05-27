Перишич не определился со своим будущим

Вингер «Интера» Иван Перишич не объявит сегодня о своём будущем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Интер» пока не получил никакого ответа от игрока после последней попытки продлить с ним контракт.

Лидером в гонке за Ивана считается «Тоттенхэм». В футболисте заинтересован лично главный тренер «шпор» Антонио Конте.

Перишич перешёл в «Интер» в 2015 году из «Вольфсбурга» за 19 млн евро. Его действующий контракт истекает летом.

В текущем сезоне 33-летний хорват провёл за «змей» 49 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал девять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает нападающего в 10 млн евро.