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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Слухи о переходе в «Реал» делают меня счастливым»

27 Мая 2022 • 19:43 Комментировать

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау признался, что ему льстят слухи о переходе в мадридский «Реал». При этом португалец отметил, что ему нравится выступать рядом с опытными футболистами в стане «россонери».

«Я в «Милане», я счастлив в этом клубе. У меня есть два года по контракту, здесь я чувствую себя как дома. Слухи о переходе в «Реал» делают меня счастливым, но я просто хочу продолжать работать и совершенствоваться с каждым днём», – цитирует футболиста Football Italia.

В уже прошедшем сезоне Серии А Леау отметился 11 голами и 8 ассистами в Серии А, которые позволили «Милану» завоевать золотые медали чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Рафаэл Леау
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