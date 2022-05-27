Леау: «Слухи о переходе в «Реал» делают меня счастливым»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау признался, что ему льстят слухи о переходе в мадридский «Реал». При этом португалец отметил, что ему нравится выступать рядом с опытными футболистами в стане «россонери».

«Я в «Милане», я счастлив в этом клубе. У меня есть два года по контракту, здесь я чувствую себя как дома. Слухи о переходе в «Реал» делают меня счастливым, но я просто хочу продолжать работать и совершенствоваться с каждым днём», – цитирует футболиста Football Italia.

В уже прошедшем сезоне Серии А Леау отметился 11 голами и 8 ассистами в Серии А, которые позволили «Милану» завоевать золотые медали чемпионата.