Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

После титула Ибрагимович попробовал себя в роли журналиста и взял интервью у одноклубников

27 Мая 2022 • 18:44 Комментировать

Златану Ибрагимовичу, похоже, все же не дает покоя слава Наполеона - и он стремится опробовать себя в самом разном качестве. Так, после победы в чемпионате Италии Златан решил превратиться в журналиста и взял интервью у своих коллег по команде. Тео Эрнандес, Леау, Салемакерс, Жиру, Томори - Златан подошел к каждому. И каждому сказал отдельные лестные слова.

- Ты наша надежда, наш феномен и наше будущее. Ты провел невероятный сезон, это не описать словами. Но оставайся ногами на земле. Надо работать еще больше, это только начало, - эти слова Ибрагимович сказал Леау.

- Я познакомился с тобой, когда ты еще был ребенком. Ты многим пожертвовал ради успеха, и ты его заслужил, - это уже было сказано Салемакерсу.

- Ты забил гол года (в матче против «Аталанты» - прим.ред.), ты растешь с каждым матчем, и нет предела твоему совершенству, - этой похвалы из уст Златана удостоился Те Эрнандес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
18:44 · Италия. Серия А
После титула Ибрагимович попробовал себя в роли журналиста и взял интервью у одноклубников
18:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проявляет интерес к Неймару
18:34 · Италия. Серия А
Носы Ибрагимовича продаются в Швеции за 500 евро
18:14 · Италия. Серия А
Мальдини – о Леау: «Он не продается»
16:51 · Англия. Премьер-лига
Агент Лофтуса-Чика: «У моего клиента прекрасные отношения с Сарри, но мы не ведём переговоры с «Лацио»
16:36 · Италия. Серия А
Агент Видаля: «Мой клиент хочет играть за «Фламенго»
15:42 · Италия. Серия А
Капелло: «У Аллегри не было подходящих игроков для его системы»
15:35 · Италия. Серия А
«Интер» выплатит Видалю неустойку в размере половины зарплаты
15:28 · Италия. Серия А
Мальдини – о Доннарумме: «Я надеюсь, он счастлив в Париже»
14:47 · Италия. Серия А
Кварацхелия подписал контракт с топ-клубом Серии А
14:22 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Вильярреал» собирался платить Ориги
14:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сыграет с «Ромой» Моуринью в товарищеском турнире в Израиле
13:31 · Италия. Серия А
Мальдини: «Отступные за Леау составляют 150 миллионов евро»
12:56 · Италия. Серия А
Бернардески хочет присоединиться к «Милану» или «Интеру»
12:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов заплатить Ремзи за разрыв контракта
Все новости
Рекомендуем