После титула Ибрагимович попробовал себя в роли журналиста и взял интервью у одноклубников

Златану Ибрагимовичу, похоже, все же не дает покоя слава Наполеона - и он стремится опробовать себя в самом разном качестве. Так, после победы в чемпионате Италии Златан решил превратиться в журналиста и взял интервью у своих коллег по команде. Тео Эрнандес, Леау, Салемакерс, Жиру, Томори - Златан подошел к каждому. И каждому сказал отдельные лестные слова.

- Ты наша надежда, наш феномен и наше будущее. Ты провел невероятный сезон, это не описать словами. Но оставайся ногами на земле. Надо работать еще больше, это только начало, - эти слова Ибрагимович сказал Леау.

- Я познакомился с тобой, когда ты еще был ребенком. Ты многим пожертвовал ради успеха, и ты его заслужил, - это уже было сказано Салемакерсу.

- Ты забил гол года (в матче против «Аталанты» - прим.ред.), ты растешь с каждым матчем, и нет предела твоему совершенству, - этой похвалы из уст Златана удостоился Те Эрнандес.