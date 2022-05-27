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Носы Ибрагимовича продаются в Швеции за 500 евро

27 Мая 2022 • 18:34 Комментировать

Несколько лет тому назад в Мальме установили бронзовую статую Златану Ибрагимовичу, однако это вызвало противоречивое отношение со стороны фанатов. Нет, никто не ставит под сомнение то, что Златан достоин статуи, но нашлось слишком много желающих отбить себе «кусочек Златана» - у статуи регулярно пропадал нос, характерная особенность внешнего вида знаменитого нападающего.

Несколько раз статую восстанавливали, затем махнули рукой на это занятие - статую демонтировали и спрятали. А сейчас в Швеции можно купить эти самые отбитые носы - они продаются на онлайн-барахолках, в среднем по 500 евро «с носа». Сувенир!

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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