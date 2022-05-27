Мальдини – о Леао: «Он не продается»

Директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что Рафаэл Леау не продаётся.

«Он все еще необработанный алмаз, который из года в год уже так сильно улучшился. Мы подписали его из «Лилля» за 24 миллиона евро и сразу же выписали ему отступную в размере 150 миллионов евро, потому что очень верили в этого игрока.

Конечно, он не продается», — цитирует Мальдини La Gazzetta dello Sport.

22-летний португалец стал игроком «Милана» летом 2019 года. Трансфер итальянскому клубу обошёлся в 24 миллиона евро. В прошедшем сезоне Леау сыграл за «Милан» 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и отдал 12 результативных передач.

Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до 2024 года.