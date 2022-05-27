Агент Видаля: «Мой клиент хочет играть за «Фламенго»

Агент полузащитника миланского «Интера» Артуро Видаля рассказал о том, в каком клубе хочет продолжить карьеру его клиент. По словам агента, чилиец намерен на правах свободного агента перебраться в бразильский «Фламенго».

«Видаль хотел бы переехать в Бразилию. Приоритетом является «Фламенго», – цитирует агента хавбека журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что Видаль также может вернуться на родину в Чили, где в нём заинтересован ряд местных клубов. Напомним, что контракт полузащитника с миланским «Интером» подходит к концу.

Видаль в этом сезоне помог «Интеру» выиграть Суперкубок и Кубок Италии. Футболист перебрался в команду летом 2020 года из каталонской «Барселоны».