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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Видаля: «Мой клиент хочет играть за «Фламенго»

27 Мая 2022 • 16:36 Комментировать
Флуминенсе
...
Фламенго
30.05 00:00

Агент полузащитника миланского «Интера» Артуро Видаля рассказал о том, в каком клубе хочет продолжить карьеру его клиент. По словам агента, чилиец намерен на правах свободного агента перебраться в бразильский «Фламенго».

«Видаль хотел бы переехать в Бразилию. Приоритетом является «Фламенго», – цитирует агента хавбека журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что Видаль также может вернуться на родину в Чили, где в нём заинтересован ряд местных клубов. Напомним, что контракт полузащитника с миланским «Интером» подходит к концу.

Видаль в этом сезоне помог «Интеру» выиграть Суперкубок и Кубок Италии. Футболист перебрался в команду летом 2020 года из каталонской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фламенго Артуро Видаль
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ФЛУМИНЕНСЕ ФЛАМЕНГО
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