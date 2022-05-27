«Интер» выплатит Видалю неустойку в размере половины зарплаты

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль покинет клуб через считанные дни, получив выходное пособие в размере 4 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Это в два раза меньше, чем те деньги, которые футболист мог бы получить, останься он в клубе еще на один сезон. Однако, Видаль давно дал понять через свои соцсети, что не собирается продолжать карьеру в «Интере».

Ранее сообщалось, что игрок намерен отправиться в Южную Америку. Видалем интересуются бразильский «Фламенго» и чилийский «Коло-Коло».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.