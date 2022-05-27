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Мальдини – о Доннарумме: «Я надеюсь, он счастлив в Париже»

27 Мая 2022 • 15:28 Комментировать

Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал журналистам о своём отношении к уходу голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из клуба в прошлом году.

«Писал ли он мне после завоевания Скудетто? Нет, но в течение года мы общались, а потом я увидел его на праздновании 40-летия Ибры. Сожалеет ли он о своем поступке? Не знаю, я все еще надеюсь, что он счастлив. Он многое дал «Милану», - сказал Мальдини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Доннарумма ушел из «Милана» в прошлое летнее межсезонье. Голкипер стал чемпионом Франции, но во многом из-за его ошибки «ПСЖ» не смог преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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